Он незаконно получил из бюджета 100 тысяч рублей.

В отношении жителя Александрова возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении 100 тысяч рублей на организацию бизнеса.В марте 2021 года безработным жителем города Карабаново заключён договор в Центром занятости населения о предоставлении субсидии на открытие своего дела.«Заявитель зарегистрировался в налоговой в качестве индивидуального предпринимателя. Через четыре дня после получения денег он закрыл ИП, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению», - рассказали во Владимирской областной прокуратуре.По результатам рассмотрения результатов проверки, проведённой Александровской прокуратурой, заведено дело по статье «Мошенничество при получении субсидий».Ход расследования находится на контроле надзорного органа.