На должностное лицо из МКУ «ЦУГД» завели административное дело. Ему грозит штраф.

Прокуратура Владимира заставила «Центр управления городскими дорогами» отремонтировать дороги в микрорайонах Спасское и Мосино.В ходе обследования проезжей части на улице Институтский городок были выявлены нарушения требований к эксплуатационному состоянию дорожного полотна.«Зафиксированы многочисленные ямы, отсутствие разметки», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.По результатам проверки внесены представления. Нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.На должностное лицо из МКУ «ЦУГД» завели административное дело. Ему грозит штраф.