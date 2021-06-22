В немецком издании Die Zeit опубликована статья президента России Владимира Путина Быть открытыми, несмотря на прошлое, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В немецком издании Die Zeit опубликована статья президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В статье Владимир Путин отметил, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой. По мнению главы государства, есть много тем, которые интересны обеим сторонам: безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение, образование, цифровизация, энергетика, культура, и многие другие.Также российский лидер назвал причину роста взаимного недоверия в Европе. По его мнению, это произошло из-за расширения НАТО на восток. Путин считает, что Североатлантический альянс – это реликт холодной войны. Он был создан для "противостояния времен той эпохи", отметил президент.В статье Владимир Владимирович заявил и о деградации европейской безопасности. Российский лидер предупредил о возросшем риске гонки вооружений в Европе. По его словам, в настоящий момент нарастает напряженность."Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", – считает глава государства.Полный текст статьи Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" на русском языке опубликован на .Напомним, ранее "Дни.ру" о том, что Владимир Путин дал высокую оценку работе Государственной Думы седьмого созыва. Президент поблагодарил фракции за профессионализм и ответственность.