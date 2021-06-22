Экспозиция посвящена 65-летию начала археологического исследования палеолитической стоянки Сунгирь - памятника эпохи каменного века.

С 25 июня в «Палатах» Владимиро-Суздальского музея-заповедника откроется выставка «Сунгирь. Человек и природа». Она насчитывает более 1900 экспонатов, некоторые показаны впервые.«Экспозиция посвящена 65-летию начала археологического исследования палеолитической стоянки Сунгирь - памятника эпохи каменного века», - рассказали в пресс-службе ВСМЗ.Основная цель– дать людям комплексное представление об этом памятнике верхнего палеолита.На выставке представлены археологические находки из раскопок стоянки, палеонтологические материалы, подлинные вещи, принадлежавшие Отто Бадеру – первому исследователю стоянки. Среди уникальных экспонатов – лошадка и прорезные диски, жезлы и копья из погребений.Отдельное внимание будет уделено находкам, прошедшим реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря.Напомним, что в начале апреля внук Отто Бадера музею десятки фотографий, слайдов и негативов из архива деда.