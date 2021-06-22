Сотрудники прокуратуры в ходе своей проверки выяснили, что в Радужном сироте не выделили квартиру. Хотя администрация должна была обеспечить благоустроенным жильем девушку. В интересах

Сотрудники прокуратуры в ходе своей проверки выяснили, что в Радужном сироте не выделили квартиру. Хотя администрация должна была обеспечить благоустроенным жильем девушку. В интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление с требованием о возложении на администрацию города Радужный обязанности по предоставлению жилого помещения, – информируют в пресс-службе прокуратуры. Только после вмешательства работников прокуратуры администрация города