Правительство России разрабатывает федеральную программу по вживлению микрочипов в человеческий мозг. По данным журналистов, на неё планируется выделить 54 миллиарда рублей. СМИ ..

Правительство России разрабатывает федеральную программу по вживлению микрочипов в человеческий мозг. По данным журналистов, на неё планируется выделить 54 миллиарда рублей.СМИ утверждают, что такая технология позволит передавать в мозг информацию с различных устройств с одной стороны, и управлять этими устройствами с помощью нервных импульсов. К примеру, с помощью неё можно будет создать аватар человека для удалённого управления транспортом. Как сообщают близкие к Минобрнауки источники масс-медиа, проект программы разработали в Российской академии наук (РАН), передаёт телеканал "".