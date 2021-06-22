Заболеваемость COVID-19 в Москве остается на высоком уровне, в больницах находятся 14 тысяч человек в тяжелом состоянии. Для предотвращения распространения инфекции мэр столицы Сергей Собянин ввел новые временные ограничения. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

Заболеваемость COVID-19 в Москве остается на высоком уровне, в больницах находятся 14 тысяч человек в тяжелом состоянии. Для предотвращения распространения инфекции мэр столицы Сергей Собянин ввел новые временные ограничения. Об этом градоначальник сообщил в своем .С 28 июня посетить заведения общественного питания смогут только те, кто имеют защиту от инфекции: привившиеся, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.Наличие защиты подтверждается QR-кодом. Его можно получить при помощи электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также в регистратуре поликлиники.Заведения общепита обязуются создать систему проверки наличия QR-кодов. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.Новость дополняется.