Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления...

«Оперативники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих участников группы, организовавшей изготовление поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и их сбыт через интернет-магазин путем курьерской доставки. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на Мичуринском проспекте полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.Затем оперативники установили 19-летнего молодого человека, который непосредственно сбывал поддельные справки, передавая их сотрудникам курьерской службы в запечатанных конвертах.Позднее был задержан 23-летний изготовитель фальшивых сертификатов. Выяснилось, что злоумышленник собственноручно заполнял имевшиеся у него пустые бланки и проставлял на них печати и штампы различных медицинских учреждений.В офисе на Электродной улице сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медицинских организаций, а также штампы с наименованиями вакцины.Отделением дознания ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждены 3 уголовных дела по части 1 статьи 327 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящий момент проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности группы, а также на установление всех обстоятельств, розыск и задержание возможного организатора и соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео