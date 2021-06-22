На территории Владимирской области введен особый противопожарный режим. Такое решение было принято в связи с установлением в регионе аномально жаркой погоды, которая способствует

На территории Владимирской области введен особый противопожарный режим. Такое решение было принято в связи с установлением в регионе аномально жаркой погоды, которая способствует стремительному распространению огня с горящей растительности на жилые и хозяйственные постройки. Сотрудники МЧС ежедневно ведут профилактические беседы с владимирскими дачниками. – Разведение костров на территории города и поселений запрещается. Возьмите, пожалуйста, памятку