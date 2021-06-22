В день 80-летия нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз сотрудники полиции почтили память павших в годы войны.

Во Владимирской области сотрудники полиции проводят мероприятия, приуроченные к скорбной дате 80-летия нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз.22 июня начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и руководители подразделений регионального УМВД прибыли на Площадь Победы областного центра.Полицейские возложили цветы к монументу, почтив память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.