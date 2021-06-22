Известный телеведущий Иван Ургант отреагировал на проигрыш сборной России по футболу.

Известный телеведущий Иван Ургант отреагировал на проигрыш сборной России по футболу.В минувший понедельник, 21 июня, сборная России встретилась с командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.Досадное поражение прокомментировал Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале. Он отметил, что создатели передачи не рассчитывали на проигрыш и ничего не подготовили по этому случаю. "Никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг", – посмеялся над российской сборной телеведущий.Также Иван Ургант зачитал поздравительную речь, которую он написал до матча. Шоумен пошутил, что сборная Дании так вдохновилась игрой россиян, что на последних минутах забила гол в свои ворота. А по окончании матча нападающий Артем Дзюба якобы получил предложение от датского режиссера Ларса фон Триера сняться в третьей части картины "Нимфоманка".Пользователи Сети оценили юмор . "Это не Россия играла с Данией, а Дания с Россией поиграла", "Никогда такого не было и вот опять!" – принялись соревноваться в остроумии комментаторы. Один из зрителей предложили поменять тренера на поющую телеведущую Ольгу Бузову. "Она подняла МХАТ, она поднимет и сборную России по футболу. Бузову в тренеры!", – посмеялся он.