Комментируя поражение сборной России по футболу на Евро-2020, Василий Уткин раскритиковал Станислава Черчесова и назвал его паникером

Комментируя поражение сборной России по футболу на Евро-2020, Василий Уткин раскритиковал Станислава Черчесова и назвал его паникеромФутбольный комментатор Василий Уткин, известный своими неоднозначными высказываниями, в очередной раз сделал громкое заявление, назвав главного тренера сборной России паникером. Журналист раскритиковал Станислава Черчесова после поражения национальной футбольной сборной в матче против Дании с разгромным счетом 1:4.Василий Уткин на своем ютуб-канале рассказал, как оценивает итоги выступления россиян на Чемпионате Европы по футболу. Примечательно, что негатив по отношению к главному тренеру сборной звучит уже в названии видеоролика: "Заберите сборную у Черчесова"."Все было в твоих руках, почему ты не омолаживал ее раньше?", – заочно спросил футбольный эксперт у тренера сборной, который ранее заявил, что в 2018 году российская команда была опытнее. "Наш тренер – мотиватор? – продолжил Уткин. – Друзья мои, наш тренер – паникер".Комментатор отметил, что Черчесов постоянно упускает важные моменты при подготовке сборной. Он подчеркнул, что уверенный в себе человек не станет ругаться с представителями пресс, а потом выгораживать себя из-за "глупых слов". "Так люди не делают", – подчеркнул Уткин.Кроме того, эксперт перечислил конкретные ошибки тренерского штаба сборной, намекнув на вину главного тренера, которого он назвал "царь и бог". Уткин заявил, что Черчесов, как "настоящий российский чиновник", не понимает критических замечаний.