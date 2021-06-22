При этом почти в два раз увеличилось количество смертей от болезней дыхания – 81 на 100 тысяч человек.

В 2020 году во Владимирской области избыточная смертность составила 19,6% или 2858 человек. Всего треть из них объясняется пандемией ковида.При этом почти в два раз увеличилось количество смертей от болезней дыхания – 81 на 100 тысяч человек. Уменьшилось число летальных исходов от туберкулеза и новообразований.По сравнению с 2019 годом число родившихся на 9,3%, а умерших увеличилось на 15,5%. В натуральном выражении превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,4 раза. Коэффициент рождаемости уменьшился на 8,5%, а смертности вырос на 15,9%.Коэффициент детской смертности увеличился на 13,7% и составил 5,8 на 1000 младенцев. Число зарегистрированных браков уменьшилось на 17,5%, разводов уменьшилось на 13,3%.По сравнению с 2019 годом миграционный рост сменился миграционной убылью в 2020 году.