К росгвардейцам обратилась мама пятилетнего мальчика, которая сообщила, что у нее пропал сын. Ребенок самовольно ушел с тренировки по футболу в неизвестном направлении. Уточнив приметы,

К росгвардейцам обратилась мама пятилетнего мальчика, которая сообщила, что у нее пропал сын. Ребенок самовольно ушел с тренировки по футболу в неизвестном направлении. Уточнив приметы, правоохранители приступили к поиску. Спустя непродолжительное время мальчика обнаружили во дворе дома на улице Ленина. Ребенок передан родителям, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщают