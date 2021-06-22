Павел Латушко заявил, что Лукашенко копирует в своих действиях Гитлера

Павел Латушко заявил, что Лукашенко копирует в своих действиях ГитлераБывший белорусский дипломат Павел Латушко, лишившийся своего ранга из-за поддержки протестующих в 2020 году, сравнил президента Александра Лукашенко с руководителем фашисткой Германии Адольфом Гитлером. Примечательно, что столь громкое заявление политик сделал не когда-нибудь, а в день 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны.Павел Латушко 22 июня через свой ютуб-канал обратился к белорусам по случаю скорбной даты – годовщины начала ВОВ. Он перечислил негативные черты, присущие фашисткой Германии, среди которых пренебрежение правами человека, дискриминации, отсутствие свободных СМИ, фальсификации на выборах, тотальная коррупция и кумовство, строительство концлагерей, а также пытки и убийства мирных граждан.Политик подчеркнул, что вышеуказанное как 80 лет назад происходило в Германии, так и сейчас, 80 лет спустя, происходит в Белоруссии. Латушко заявил, что "диктатор" Лукашенко копирует диктатора Гитлера.В то же время, по мнению оппозиционера, государственная пропаганда Белоруссии злоупотребляет темой войны для коростных целей, когда называет действующий политический режим наследником победы. Латушко сделал второе громкое заявление:"Да, они наследники, но не победы, а фашизма".Политик с определенной долей иронии напомнил, что в 2020 году во время протестов в Белоруссии президент Александр Лукашенко произнес фразу "Время такое сейчас, не до законов". Примечательно, что эти же слова звучали в кинофильме "Нюрнбергский процесс".