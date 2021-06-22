Павел Латушко заявил, что Лукашенко копирует в своих действиях Гитлера
Павел Латушко заявил, что Лукашенко копирует в своих действиях Гитлера
Бывший белорусский дипломат Павел Латушко, лишившийся своего ранга из-за поддержки протестующих в 2020 году, сравнил президента Александра Лукашенко с руководителем фашисткой Германии Адольфом Гитлером. Примечательно, что столь громкое заявление политик сделал не когда-нибудь, а в день 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны.
Павел Латушко 22 июня через свой ютуб-канал обратился к белорусам по случаю скорбной даты – годовщины начала ВОВ. Он перечислил негативные черты, присущие фашисткой Германии, среди которых пренебрежение правами человека, дискриминации, отсутствие свободных СМИ, фальсификации на выборах, тотальная коррупция и кумовство, строительство концлагерей, а также пытки и убийства мирных граждан.
Политик подчеркнул, что вышеуказанное как 80 лет назад происходило в Германии, так и сейчас, 80 лет спустя, происходит в Белоруссии. Латушко заявил, что "диктатор" Лукашенко копирует диктатора Гитлера.
В то же время, по мнению оппозиционера, государственная пропаганда Белоруссии злоупотребляет темой войны для коростных целей, когда называет действующий политический режим наследником победы. Латушко сделал второе громкое заявление:
"Да, они наследники, но не победы, а фашизма".
Политик с определенной долей иронии напомнил, что в 2020 году во время протестов в Белоруссии президент Александр Лукашенко произнес фразу "Время такое сейчас, не до законов". Примечательно, что эти же слова звучали в кинофильме "Нюрнбергский процесс".