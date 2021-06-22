Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене возложили цветы к памятнику «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга»...

По случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене почтили память и возложили цветы к памятнику «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади столицы.22 июня 1941 года – одна из самых печальных и памятных дат в истории нашей страны. В этот день, ровно 80 лет назад, ранним июньским утром фашистские захватчики без объявления войны вторглись на территорию СССР и началась одна из самых долгих и кровопролитных войн, унесшая жизни миллионов людей.В те страшные годы Московское метро стало для жителей настоящим подземным городом. Одна из самых знаменитых станций военных лет – «Маяковская» укрывала людей от воздушных налетов, служила библиотекой и иногда даже больницей. Здесь проходили партийные собрания, выступал с докладом и Иосиф Сталин.Сегодня в память о героических событиях, незыблемом подвиге тех, кто в жестоких боях на передовой и в тылу, в каждом уголке, куда вступила вражеская сила, выполнял свой священный долг, сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене возложили цветы к памятнику «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади столицы.Ваш Великий подвиг никогда не будет забыт! Мы помним! Мы гордимся!Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18