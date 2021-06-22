Глава МИД Эстонии уверена, что режим Лукашенко опасен как для белорусов, так и для граждан ЕС

Глава МИД Эстонии уверена, что режим Лукашенко опасен как для белорусов, так и для граждан ЕСГлава эстонского внешнеполитического ведомства Эва-Мария Лийметс считает, что режим президента Белоруссии Александра Лукашенко стал опасным не только для собственных граждан, но и для жителей Европейского союза. Об этом министр заявила 21 июня во время заседания Совета глав МИД ЕС.Как сообщает Naviny.by, Лийметс аргументировала свое мнение об опасности белорусского политического режима историей о "захвате государством" иностранного самолета, который был посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Она напомнила, что после посадки белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.Глава МИД Эстонии рассказала о важности "мер принуждения", направленных против президента Александра Лукашенко и его окружения. Политик фактически обвинила власти Белоруссии в нарушении прав человека. Она призвала Великобританию, Канаду, США и другие заинтересованные стороны консолидироваться с Евросоюзом для достижения большего эффекта от санкций.Кроме того, Лийметс призвала ЕС поддерживать гражданское общество Белоруссии "в его стремлении к демократии", отметив, что данная тема заранее обсуждалась со Светланой Тихановской. В частности, эстонский министр предложила платить стипендии студентам, которые были вынуждены покинуть страну. Она призвала оказывать психологическую помощь всем "жертвам режима" Лукашенко.