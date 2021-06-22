Фигурантка, используя фиктивную доверенность, оформила имущество на знакомую, а затем продала его третьим лицам.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).В декабре прошлого года в отделение полиции обратилась 60-летняя жительница Гороховецкого района, пояснившая, что после смерти матери вступила в права наследства. При оформлении документов на наследуемое жильё выяснилось, что квартира принадлежит третьим лицам.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению мошеннических действий причастна местная жительница, занимающаяся оказанием услуг по оформлению сделок с недвижимостью.Следствием установлено, что в июне 2017 года фигурантка узнала о квартире в одном из сел Гороховецкого района, в которой длительное время никто не проживает. Используя фиктивную доверенность на оформление сделки по продаже имущества, злоумышленница сначала оформила данное жилье на свою знакомую, а в сентябре 2019 продала квартиру третьим лицам за 130 000 рублей. Вырученные средства были потрачены на погашение кредитной задолженности.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, был полностью возмещен в ходе следствия.