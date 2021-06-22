Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила с новым предложением.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила с новым предложением.Родителям, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, должны предоставлять бесплатные парковочные места. Так считает Светлана Бессараб. Депутат Госдумы отметила, что в некоторых регионах России многодетным семьям предоставляют парковочные места, но в большинстве субъектах страны нет такой льготы.Осознавая необходимость такого закона, Бессараб обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину. Льготу нужно ввести, чтобы обеспечить многодетных родителей равными гарантиями, независимо от места жительства, отметила депутат.Кстати, Светлана Викторовна также предложила создать и вести специальный реестр многодетных семей. Она же раньше призывала разрешить расходовать материнский капитал на приобретение автомобиля, пишет .Напомним, "Дни.ру" также о том, что руководитель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила выплачивать родителям миллион рублей за третьего ребенка. Она отмечала, что многие люди сегодня не спешат создавать семью, потому что не уверены в завтрашнем дне.