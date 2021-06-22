Как сообщают в ГИБДД, авария случилась 21 июня в районе восьми вечера. В Камешковском районе на трассе «Хохлово – Камешково – Ручей» 35-летний водитель автомобиля “Рено – Логан” при

Как сообщают в ГИБДД, авария случилась 21 июня в районе восьми вечера. В Камешковском районе на трассе «Хохлово – Камешково – Ручей» 35-летний водитель автомобиля “Рено – Логан” при обгоне выехал на встречную полосу. В этот момент перед “Рено” поворачивал мужчина на “Форд-Фокусе”. Водитель первого автомобиля влетел во второй. В результате ДТП пострадали пассажиры “Форда”: