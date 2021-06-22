С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22479 человек. В стационарах лежит 261 житель. На дому лечится 1719 заболевших.

В Костромской области на 22 июня ещё 73 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 29 костромичей. По семь заболевших прибавилось в Галичском и Нерехтском районах. По шесть – в Буе и Костромском районе. Четыре случая выявлено в Чухломском районе. По три - в Островском и Красносельском районах. По два – в Поназыревском районе. По одному – Нее, Мантурово, Шарье, Пыщуге и Макарьевском районе. Один инфицированный приехал в Костромскую область по служебной необходимости.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22479 человек. В стационарах лежит 261 житель. На дому лечится 1719 заболевших.За время прививочной кампании Костромская область приобрела 90364 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, привиты 81599 человек.