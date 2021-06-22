РЕПЛИКИ КОММЕНТАТОРОВ
Онопко с мячом... Весь его вид говорит: "Кому бы дать..."
Защитник датчан поднял ногу, и атака соперника сразу захлебнулась в зародыше.
А вот трибуна болельщиков "Лацио". Они все голубые.
Два бразильца, Робсон и Роберто Карлос, снова вдруг решили тут поговорить.
Наш-то может сказать и по-русски, а Карлос ведь - ни бельмеса...
Игрок с трудом овладел мячом в центре поля.
Сразу видно настоящего мужчину!
Кто-то с трибуны чуть не попал белым снежком в черного Робсона...
Спартак - единственная наша надежда на международную футбольную весну футбола.
Горлукович за кадром кричит во всё горло, что какой тонкий пас дал, а он не взял...
Мелёшин попытался что-то сделать со спиной Боймера.
Аленичев, люблю я этого футболиста, но у него травма
еще анекдот!