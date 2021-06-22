Утром 20 июня на одной из улиц Красноярска между 40-летним водителем такси и 23-летним молодым человеком произошел конфликт. Закончился он тем, что таксист розочкой из отбитого бутылочного ..

Утром 20 июня на одной из улиц Красноярска между 40-летним водителем такси и 23-летним молодым человеком произошел конфликт. Закончился он тем, что таксист "розочкой" из отбитого бутылочного горлышка перерезал парню горло, передает сайт . Пострадавшего доставили в больницу. Что с ним сейчас прессе пока не известно. Забияку-таксиста задержали.