В городе Меленки сегодня был открыт мемориал погибшим от тяжелых ран и болезней в годы Великой Отечественной войны.

В городе Меленки сегодня был открыт мемориал погибшим от тяжелых ран и болезней в годы Великой Отечественной войны. Мемориал был открыт участниками поискового отряда "Сыны Отечества" Подробности далее.Навеки в строю. В Меленках еще восемь новых имен появилось на мемориале павшим в Великой Отечественной войне.Наталья Козлова, замглавы Меленковского района по социальной политике:- Очень символично, что этот памятник открывается в день восьмидесятилетия начала Великой Отечественной Войны. В такие минуты хочется сказать слова глубокой благодарности всем кто причастин к этому делу и в первую очередь ребятам поисковикам.За этим мемориалом уже 20 лет следят студенты Меленковского колледжа . Красят оградку , облагораживают территорию. Но доску с фамилиями героев- меленковцев установили только сейчас. Поисковый отряд колледжа стал лауреатом областного конкурса "Важное дело", победа в нем и дала возможность обновить памятник. Но главное, обнаружены новые факты.Елена Свердюкова, замкомандира поискового отряда «Сыны Отечества»:- В ходе работы с архивными документами выяснилось, что на этом мемориале покоится прах не пяти войнов, как было известно ранее, а тринадцати. Причем семь солдат нигде не были увековечены.Теперь историческая правда восстановлена. Имена всех 13-ти бойцов выбиты в мраморе. Это лучший урок памяти для следующих поколений, говорят поисковики. К сожалению, родных погибших найти не удалось.Светлана Платонова, жительница Меленок:- Нету наверное не одной семьи, которую бы не постигло это горе, эта война. Хотелось бы чтобы такого больше никогда не повторилось, чтобы наши дети, внуки этого не видели никогда.За двадцать лет у поисковиков накопилось немало артефактов времен Великой Отечественной войны. Практически все привезены из Смоленской области с мест боевых действий. Теперь они экспонаты музея. И работа продолжается . Сейчас члены отряда "Сыны Отечества " готовятся к новой экспедиции.Константин Миронов, Илья Хлудов Вести-Владимир