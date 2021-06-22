В Москве и Московской области продлён повышенный, оранжевый уровень погодной опасности: это означает риск возникновения стихийных бедствий, большого материального ущерба и угрозы жизни и ..

В Москве и Московской области продлён повышенный, "оранжевый" уровень погодной опасности: это означает риск возникновения стихийных бедствий, большого материального ущерба и угрозы жизни и здоровью людей. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр России.Этот режим будет действовать, как минимум, – до 11:00 утра 23 июня. Синоптики обратили внимание, что в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе будет превышать климатическую норму на 7-10 градусов Цельсия. Она может достигнуть отметки в 37 градусов жары, сообщает телеканал "".