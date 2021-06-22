В Муроме - особенное отношение к семье. Ведь с 2008 года он является центром празднования дня памяти Петра и Февронии как Дня любви, семьи и верности.

В Муроме - особенное отношение к семье. Ведь с 2008 года он является центром празднования дня памяти Петра и Февронии как Дня любви, семьи и верности.В преддверии праздника в Муромском комплексном центре социального обслуживания населения состоялось торжественное мероприятие «Семейная гостиная», посвящённое чествованию супружеских пар, проживших в браке 60 и 50 лет. Чтобы соблюсти санитарно-эпидемиологические нормы, мероприятие проводилось в четыре этапа, всего было поздравлено 24 пары. Праздник прошёл в теплой, семейной атмосфере.Супружеские пары делились семейными традициями, демонстрировали принесённые фотоальбомы, вспоминали счастливые моменты жизни. Юбиляры получили цветы и ценные подарки.В связи с тем, что некоторые супружеские пары не смогли посетить мероприятие лично, их поздравление и вручение подарков было организовано на дому.