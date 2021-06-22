Имена бывшего главного врача Ляховской районной больницы, участника Великой Отечественной войны Михаила Никантровича Дмитриевского и его супруги акушерки Людмилы Владимировны Дмитриевской будут увековечены на мемориальной табличке.

Имена бывшего главного врача Ляховской районной больницы, участника Великой Отечественной войны Михаила Никантровича Дмитриевского и его супруги акушерки Людмилы Владимировны Дмитриевской будут увековечены на мемориальной табличке. Ее планируют установить на территории амбулатории в селе Ляхи, где врачи проработали большую часть своей жизни.Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.В Народный фронт обратилась внучка врачей – Елена Казьмина и попросила помочь в деле всей своей жизни – увековечить имена дедушки и бабушки на территории Ляховской амбулатории, где они оба начали работать в 1929 г.Изготовил мемориальную доску владимирский скульптор, член Союза художников России Игорь Черноглазов.Михаил Дмитриевский внес огромный вклад в развитие Ляховской районной больницы. Оттуда он и отправился на фронт в 1941 году, где погиб на полях сражений. Его супруга Людмила Дмитриевская продолжала трудиться в родной больнице до 1966 года.Официальная церемония открытия мемориальной доски состоится после снятия ковидных ограничений.