Около 3 часов ночи сегодня сгорел дом в селе Леоново Петушинского района.
Около 3 часов ночи сегодня сгорел дом в селе Леоново Петушинского района.
Из-за позднего сообщения, на момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 42 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
Напомним, что управление гражданской защиты города Владимира информирует: с 9.00 18 июня до особого распоряжения на территории города устанавливается
Особый режим связан с установлением сухой, жаркой погоды и повышением пожарной опасности, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья населения.