Около 3 часов ночи сегодня сгорел дом в селе Леоново Петушинского района.

Около 3 часов ночи сегодня сгорел дом в селе Леоново Петушинского района.Из-за позднего сообщения, на момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 42 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Напомним, что управление гражданской защиты города Владимира информирует: с 9.00 18 июня до особого распоряжения на территории города устанавливаетсяОсобый режим связан с установлением сухой, жаркой погоды и повышением пожарной опасности, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья населения.