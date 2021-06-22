Уникальный случай чудесного спасения произошёл в подмосковном Реутове. Врачам удалось сохранить жизнь пациенту, у которого остановилось сердце. Мужчина пережил острый инфаркт миокарда, ..

Уникальный случай чудесного спасения произошёл в подмосковном Реутове. Врачам удалось сохранить жизнь пациенту, у которого остановилось сердце.Мужчина пережил острый инфаркт миокарда, он перестал дышать. Специалисты Реутовской больницы и санавиации доставили его в региональный сосудистый центр на вертолёте. 59-летнего жителя прооперировали в экстренном порядке, установив ему стенты в сосудах и временный кардиостимулятор. К настоящему моменту его уже выписали из медучреждения, передаёт сайт "".