Правительство России разрабатывает федеральную программу Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021—2029 годы по развитию технологий нейроинтерфейсов.

В России при Минобрнауки создали рабочую группу для развития новой федеральной программы Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы. Об этом во вторник, 22 июня, сообщил Коммерсант со ссылкой на документ.Отмечается, что на реализацию программы потребуется 54 млрд руб. Проект подразумевает развитие технологий нейроинтерфейсов (brain-computer interface, BCI). Данная программа позволяет управлять внешними устройствами напрямую посредством электрических сигналов мозга, которые при помощи технологий искусственного интеллекта преобразуются в команды управления.Документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ. В марте его одобрил президент России Владимир Путин. Организацию и проработку проекта российский лидер поручил председателю правительства Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно. Как уточнили в Минобрнауки, программа в настоящее время находится в стадии начальной проработки.Средства на проект планируется выделить из национальных проектов Наука, Демография, Здравоохранение, Производительность труда и поддержка занятости и Цифровая экономика.7 июня стало известно, что российские ученые разработали технологию для воссоздания снов с использованием нейрогарнитуры. частности, был разработан интерфейс мозг — компьютер, который применяет электроэнцефалографию и нейросети. Как рассчитывают ученые, записывать собственные сны при помощи нейрогарнитуры станет возможным в 2025 году.