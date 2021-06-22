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<a href="https://33live.ru/novosti/22-06-2021-v-rossii-za-sutki-obnaruzhili-bolee-16-tysyach-zarazivshixsya-koronavirusom.html" target="_blank">В России за сутки обнаружили более 16 тысяч заразившихся коронавирусом</a> - Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 85 регионах России.