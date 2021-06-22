На совещании в Белом доме власти предложили бизнес-сообществу вакцинировать 60 процентов персонала во избежание закрытия предприятий.

На совещании в Белом доме власти предложили бизнес-сообществу вакцинировать 60 процентов персонала во избежание закрытия предприятий.18 июня первый заместитель губернатора Александр Ремига провёл совещание с представителями бизнеса Владимирской области по вопросу введения в регионе новых коронавирусных ограничений. Ограничения вступили в силу с 21 июня.Введенные меры направлены на максимальное разобщение людей и направлены, прежде всего, на предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания и услуги в сфере индустрии развлечений.Пресс-служба администрации области сообщает, что что только вакцинация 60 процентов работников сферы услуг поможет сохранить деятельность этих предприятий. Белый дом готов организовать выезд мобильных медицинских бригад прямо в организации.