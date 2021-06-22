Региональный мусорный оператор компания Биотехнологии меняет прописку. Строка за услуги вывоза мусора во Владимире исчезнет из квитанций Единого рассчётно-информационного центра. Но зато появится в другой - от единого расчётно-кассового центра.

Региональный мусорный оператор компания "Биотехнологии" меняет "прописку". Строка за услуги вывоза мусора во Владимире исчезнет из квитанций Единого рассчётно-информационного центра. Но зато появится в другой - от единого расчётно-кассового центра.Елена Семёнова, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- После первого июля уже начинает действовать договор с ЕРКЦ у Биотехнологий. И выставлять с первого июля будут уже ЕРКЦ, которые по Владимиру. Решение было принято руководством Биотехнологий о переходе именно города Владимира в ЕРКЦ.По словам представителя регионального оператора, эта необходимость продиктована несколькими факторами. Один из них - неудачное соседство с графой за капремонт. Некоторые абоненты отказываются платить за него, в итоге игнорируя и другие счета, накапливая огромные долги перед поставщиками услуг. В квитанциях же от ЕРКЦ соседями станут Владимирводоканал и Управляющие компании города. И ещё одним фактором перехода - стала организация доставки квитанций адресатам.По словам представителя регионального оператора, эта необходимость продиктована несколькими факторами. Один из них - неудачное соседство с графой за капремонт. Некоторые абоненты отказываются платить за него, в итоге игнорируя и другие счета, накапливая огромные долги перед поставщиками услуг. В квитанциях же от ЕРКЦ соседями станут Владимирводоканал и Управляющие компании города. И ещё одним фактором перехода - стала организация доставки квитанций адресатам.