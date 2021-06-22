Это по данным на 1 мая. А с 1 июля банки ужесточат условия выдачи кредитов.

Это по данным на 1 мая. А с 1 июля банки ужесточат условия выдачи кредитов.Основная масса кредитов была получена на потребительские цели – 82 млрд рублей. Портфель ипотечных займов на 01.05.2021 вырос до 67 млрд рублей. При этом сумма выданных ипотечных кредитов за первые четыре месяца 2021 года составила 11,6 млрд рублей (+72,5%), а их количество − более 5200 кредитов (+45%).Как отмечают во владимирском отделении Банка России, большинство ипотечных заемщиков аккуратно исполняют свои обязательства и соблюдают платежную дисциплину, а вот необеспеченные потребительские кредиты не всегда выплачиваются вовремя.Чтобы «остудить» рынок потребительских кредитов, этого года повысит коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам до уровня, который действовал до начала пандемии. Банки будут формировать под такие кредиты больше резервов и ужесточат условия выдачи. Для расчета будет использоваться показатель долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам к среднемесячным доходам. Если на выплаты по кредитам и займам у человека уходит 40-50% доходов или больше, такой ПДН считается высоким. В Банке России называют нынешний уровень долговой нагрузки на физлиц «исторически высоким». Так, показатель долговой нагрузки граждан на макроуровне (отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) увеличился до 11,7% к началу года.«Кредит – это перенос будущего потребления в настоящий момент. Планируя взять кредит, необходимо оценить, чем вы будете готовы пожертвовать ради удовлетворения сегодняшних потребностей. Сможете ли вы обслуживать кредит, не отказывая себе в самом необходимом. Каков ваш показатель долговой нагрузки? Зачастую уже при ПДН в 30% большинству становится трудно ежемесячно вносить платежи. Стоит также продумать, с какими планами придется расстаться и какую собственность можно будет продать для выплаты кредита, если изменятся жизненные обстоятельства и уровень дохода», ─ пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Фото