С 21 по 24 июня филармония открывает ВИРТУАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ. Зрители смогут
посетить показы концертов в рамках проекта Министерства культуры РФ
«Всероссийский виртуальный концертный зал» и насладиться музыкой
величайших исполнителей.
С 21 по 24 июня филармония открывает ВИРТУАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ. Зрители смогут посетить показы концертов в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» и насладиться музыкой величайших исполнителей.
21 июня— Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижёр — Юрий БАШМЕТ
Солист: Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)
22 июня
— Академический симфонический оркестр Московской филармонии
Дирижёр — Юрий СИМОНОВ
Солист: Александр ГИНДИН (фортепиано)
23 июня
— Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла КОГАНА
Дирижёр — Азим КАРИМОВ
24 июня
— Российский национальный оркестр
Дирижёр и солист — Михаил ПЛЕТНЁВ (фортепиано)
Солисты: Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано), Сергей КРЫЛОВ (скрипка),
Вадим РЕПИН (скрипка), Александр РУДИН (виолончель).
Все желающие смогут бесплатно увидеть трансляции концертов в высоком качестве изображения и звука в Панорамном зале филармонии, фактически поприсутствовать на живом концерте оркестров мирового уровня.
Начало мероприятий в 19.00, пригласительные билеты на каждый показ можно получить в кассе филармонии.
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