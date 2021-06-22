С 21 по 24 июня филармония открывает ВИРТУАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ. Зрители смогут посетить показы концертов в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» и насладиться музыкой величайших исполнителей.

С 21 по 24 июня филармония открывает ВИРТУАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ. Зрители смогут посетить показы концертов в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» и насладиться музыкой величайших исполнителей.21 июня— Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»Дирижёр — Юрий БАШМЕТСолист: Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)22 июня— Академический симфонический оркестр Московской филармонииДирижёр — Юрий СИМОНОВСолист: Александр ГИНДИН (фортепиано)23 июня— Московский государственный академический симфонический оркестрпод управлением Павла КОГАНАДирижёр — Азим КАРИМОВ24 июня— Российский национальный оркестрДирижёр и солист — Михаил ПЛЕТНЁВ (фортепиано)Солисты: Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано), Сергей КРЫЛОВ (скрипка),Вадим РЕПИН (скрипка), Александр РУДИН (виолончель).Все желающие смогут бесплатно увидеть трансляции концертов в высоком качестве изображения и звука в Панорамном зале филармонии, фактически поприсутствовать на живом концерте оркестров мирового уровня.Начало мероприятий в 19.00, пригласительные билеты на каждый показ можно получить в кассе филармонии.Фото: