Вместе с коллегами из МЧС и медиками сотрудники полиции в очередной раз напомнили гражданам о необходимости ответственного отношения к поведению при отдыхе у водоёмов.

22 июня на экстренном брифинге по вопросам безопасности на водных объектах с корреспондентами СМИ встретились представители УМВД России по Владимирской области, ГУ МЧС России по Владимирской области и областного наркологического диспансера.Необходимость информирования населения через средства массовой информации по вопросу, рассмотренному на брифинге, обусловлена резким увеличением в регионе числа погибших на водных объектах.По состоянию на 22 июня на водоёмах области погибли 11 человек, в том числе 3 ребёнка. За аналогичный период прошлого года на водоёмах погибли 7 человек, в том числе 1 ребёнок.Участники брифинга довели до представителей СМИ статистическую информацию и обсудили наиболее частые причины трагических происшествий на воде - купание граждан в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных местах и недосмотр со стороны взрослых за детьми.Спикеры в очередной раз призвали граждан не нарушать общественный порядок, отказаться от употребления спиртных напитков при купании, не оставлять детей без внимания, отдыхать только на оборудованных пляжах. Представитель УМВД также напомнил, что за распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка в общественных местах предусмотрена административная ответственность, а несоблюдение правил поведения может стать причиной трагедии.