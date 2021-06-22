Привели в порядок захоронения ветеранов. Накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны члены школьного научного общества “ЛОГОС” школы №7 вместе с педагогом приехали на

Привели в порядок захоронения ветеранов. Накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны члены школьного научного общества “ЛОГОС” школы №7 вместе с педагогом приехали на кладбище Улыбышево. Они убрались на могилах Героя Советского Союза Кузнецова Н.А., кавалеров боевых наград Никулина И.И., Солоухина И.М., Львовича С.А., Пангина А.П., Жильцова М.В. Ранее эти захоронения были заброшенными. С 2010 по 2021