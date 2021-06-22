Им будет обеспечена возможность бесперебойной работы.

Власти Владимирской области гарантируют бесперебойную работу предприятий, у сотрудников которых сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.Белый дом предлагает заводам подать заявку на оформление паспорта, определяющего коллективный иммунитет работников к COVID-19.«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения ограничительных мер, организации, оформившие документ, будут работать непрерывно», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Обязательное условие для получения паспорта – 60% вакцинированных сотрудников. Учитываются и переболевшие ковидом после 1 января 2021 года.«К 1 сентября 2021 года количество привитых работников должно достигнуть 80%», - подчеркнули в обладминистрации.Заявки иммунитета принимаются в департаменте экономического развития.