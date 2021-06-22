22 июня во Владимире открыт дополнительный пункт вакцинации. Теперь привиться от коронавируса без предварительной записи можно в кафе «ZZZED» по адресу: ул. Дворянская, 10.

22 июня во Владимире открыт дополнительный пункт вакцинации. Теперь привиться от коронавируса без предварительной записи можно в кафе «ZZZED» по адресу: ул. Дворянская, 10.Это заведение располагается в цокольном этаже ЦУМ «Валентина» и более известно среди владимирцев, как «Z-клуб». Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья. В будние дни там можно привиться с 13:00 до 16:00, по субботам – с 10:00 до 14:00.Кроме того, 24 июня в областном центре откроется ещё один пункт вакцинации – на территории гастромаркета «Рынок на Студёной» по адресу: ул. Дворянская, 27 а. Он будет работать ежедневно, кроме воскресенья. По будням вакцинация будет организована с 13:00 до 16:00, по субботам – с 10:00 до 14:00.Напомним, что во Владимире продолжает работать прививочный пункт в гипермаркете «Глобус». В нём можно вакцинироваться ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 14:00.Всем желающим привиться от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинация предусмотрена только для совершеннолетних граждан, не имеющих медицинских противопоказаний.На совещании в Белом доме власти предложили бизнес-сообществу во избежание закрытия предприятий.Фото