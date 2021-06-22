В официальной группе “День молодежи 2021” в социальных сетях организатор праздника – управление по физической культуре, спорту и молодежной политике – сообщает, что мероприятие не

В официальной группе “День молодежи 2021” в социальных сетях организатор праздника – управление по физической культуре, спорту и молодежной политике – сообщает, что мероприятие не состоится. День молодежи должен был пройти 26 июня, но в связи с новыми коронавирусными ограничениями, которые действуют с 21 июня, пришлось все отменить. Напомним, во Владимирской области проведение досуговых, культурных,