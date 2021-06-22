«АДМ» отказалась от работы с валидаторами.

Во Владимире «АДМ» продолжает оставаться главным ньюсмейкером последних недель. Компания вернулась к «дедовским» методам оплаты проезда. Перевозчик отказался от валидаторов и вернулся к ленточным билетам.В горадминистрации уже приступили к разбору полётов.«Разбираемся в ситуации. Если отказаться от приёма единого проездного билета – право предприятия, то вопрос безналичной оплаты проезда куда более сложный. Непонятно, каким образом «АДМ» будет представлять документы на получение субсидии за провоз льготников, ведь именно на основании показателей валидаторов определяется количество перевезённых пассажиров», - рассказали в пресс-службе мэрии.Напомним, что ко второй половине июня на обслуживании организации лишь два маршрута - №26 и №28. В начале года их было 20.