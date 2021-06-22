Супруг умершей при родах женщины обратился в суд с иском к родильному дому №2 г. Владимира. Он указал, что ненадлежащее исполнение врачом медицинского учреждения своих профессиональных

Супруг умершей при родах женщины обратился в суд с иском к родильному дому №2 г. Владимира. Он указал, что ненадлежащее исполнение врачом медицинского учреждения своих профессиональных обязанностей привело к наступлению смерти его жены и тяжелому состоянию родившегося ребенка. Муж просит взыскать с роддома в пользу дочери ежемесячные выплаты в размере почти 31 тысячи рублей до