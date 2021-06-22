В областном центре продолжаются проверки по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте. Проверяющие контролируют соблюдение антиковидных требований, установленных

В областном центре продолжаются проверки по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте. Проверяющие контролируют соблюдение антиковидных требований, установленных Роспотребнадзором. 22 июня прошел очередной рейд, во время которого проверена 31 единица подвижного состава. Экипажи автобусов и троллейбусов во время работы использовали маски. Большинство пассажиров также были в масках. С пассажирами, которые на момент проверки ехали