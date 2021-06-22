В Ленинский районный суд города Владимира поступили иски к родильному дому № 2 о взыскании единовременной и ежемесячной сумм возмещения вреда по случаю потери кормильца.

В Ленинский районный суд города Владимира поступили иски к родильному дому № 2 о взыскании единовременной и ежемесячной сумм возмещения вреда по случаю потери кормильца.Супруг скончавшейся молодой женщины считает, что именно ненадлежащее исполнение врачом своих профессиональных обязанностей привело к наступлению смерти его жены и тяжелому состоянию родившегося у нее ребенка. Он требует ежемесячные выплаты в размере 30 971 рубля 98 копеек в пользу несовершеннолетней дочери до достижения ею совершеннолетнего возраста с последующей индексацией и образовавшуюся задолженность по ежемесячным платежам в сумме 681383 рубля 56 копеек.Моральный вред, нанесенный истцу и новорожденной, он оценивает в 10 миллионов рублей и просит взыскать с больницы в пользу каждого. В таком же размере заявлены требования и родителями умершей.Инициалы погибшей и ее лечащего врача совпадают с резонансным случаем гибели в 2019 году владимирской роженицы Алины Агалиевой. Обвиненный в ее гибели врач Максим Губкин скончался 27 декабря 2020 года. , что в сентябре 2019 года 25-летняя Алина умерла при родах на глазах у мужа. Реаниматологи были бессильны.Судебные заседания назначены на 7 июля.Фото: