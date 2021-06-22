С 24 июня в областном центре откроется ещё один пункт вакцинации – в гастромаркете «Рынок на Студёной»
С 22 июня во Владимире открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса. Он заработал в кафе «ZZZED», расположенном на цокольном этаже ЦУМ «Валентина». Для владимирцев заведение более известно, как «Z-клуб».
«Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья. В будни можно привиться с 13:00 до 16:00, по субботам иммунизация проводится с 10:00 до 14:00», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.
С 24 июня в областном центре откроется ещё один пункт вакцинации – в гастромаркете . График работы такой же, как у кафе «ZZZED».
Напомним, что во Владимире продолжает работать прививочный пункт в гипермаркете «Глобус», где можно вакцинироваться ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 14:00.
Всем желающим необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
По информации на 22 июня, в регионе привились почти 123 тысячи жителей региона, из них более 103 тысяч человек получили второй компонент вакцины.
Напомним, что власти бизнесу привить 60% сотрудников. По мнению чиновников, это позволит избежать ужесточения коронавирусных ограничений.