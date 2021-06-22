Вдовец требует возмещения морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по потере кормильца.

Родственники женщины, погибшей в роддоме №2 города Владимира, пытаются отсудить у учреждения 20 млн рублей.Вдовец требует возмещения морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по потере дочерью кормильца.По мнению владимирца, к смерти супруги привело ненадлежащее исполнение медиками своих обязанностей. Также из-за их непрофессионализма родившаяся дочь находится в тяжёлом состоянии.Он просит установить ежемесячную выплату – почти 31 тысячу рублей, включая задолженность по ежемесячным платежам - 681 тысячу.Моральный вред оценён в 40 млн рублей.Ленинский районный суд приступит к рассмотрению дела 7 июля.