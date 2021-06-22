Вплоть до воскресенья синоптики передают температуру 30-34 градуса тепла.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномальная жара продлится, как минимум, до конца недели.Вплоть до воскресенья синоптики передают температуру 30-34 градуса тепла.Управление гражданской зашиты Владимира информирует, что в период с 22 – 25 июня во Владимире и по области ожидается +35-37 °C.По информации МЧС, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7-10 градусов.Жару в ЦФО принёс мощный субтропический циклон.Напоминаем, что в области третий раз за год введён особый Запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора, палы сухой травы, приготовление шашлыков, посещение лесов и ограничен въезд в лес на машинах.