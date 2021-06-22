На эти цели выделено 113,36 млн рублей.

В 2021 году льготными путевками на Чёрное море во Владимирской области обеспечат 2900 детей. Они отправятся в Краснодарский край за счёт бюджета.«Владимирская область в числе первых регионов ввела дополнительную меру социальной поддержки. На эти цели выделено 113,36 млн рублей. Путёвки предоставляются детям из многодетных и малообеспеченных семей», − рассказала директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.Отдыхом на море обеспечиваются семьи в составе от одного до четырёх детей в возрасте от 7 до 17 лет и одного родителя. Если детей пять и больше, то поездку оплатят двум родителям.«Поездки организуются с 30 мая по 11 сентября. Запланирован 31 заезд. Каждый месяц по 700-800 человек», - уточнила глава департамента.В стоимость путёвки входят проезд туда и обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание, а также экскурсии.