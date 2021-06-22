Они готовы к открытию.
По информации ГУ МЧС по Владимирской области, к 21 июня инспекторы ГИМС освидетельствовали 45 пляжей.
«По итогам проверок места отдыха готовы к использованию: на них имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами, они соответствуют всем требованиям безопасности», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Решение о вводе пляжа в эксплуатацию принимает местная власть или владелец земельного участка.
«Начало купального сезона закрепляется постановлением администрации», - подчеркнули в МЧС.
Напомним, что только за минувшее воскресенье из-за купания в необорудованных местах и пренебрежения техникой безопасности четыре человека. Всего с начала года в водоёмах области утонули 11 человек, трое из которых - .