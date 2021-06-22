Более 1500 жителей Владимирской области воспользовались прокатом инвалидных колясок.

Более 1500 жителей Владимирской области воспользовались прокатом инвалидных колясок. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе администрации региона.«В каждом комплексном центре социального обслуживания населения организованы пункты проката технических средств реабилитации и ухода. Услуга предоставляется бесплатно на срок не более 6 месяцев. При наличии объективных причин срок договора может быть продлён», - пояснили в соцзащите.На 1 июня 2021 года в пунктах проката имеется около трёх тысяч единиц более 60 наименований: трости, костыли, сидения в ванну, прикроватные столики, ходунки, инвалидные коляски.«При необходимости владимирцы могут обратиться в центры соцобслуживания. Специалисты окажут помощь в подборе и расскажут о правилах использования средств реабилитации», - резюмировали в обладминистрации.