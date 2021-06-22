Ликвидированы всего две из них.

С января по июнь 2021 года во Владимирской области обнаружено 29 несанкционированных свалок на сельхозземлях.Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, площадь захламлённой территории составила 59 соток. При этом убраны всего две из них.Владельцам участков выданы предписания об устранении нарушений, возбуждены административные дела, наложены штрафы, направлены досудебные претензии, иски.Ведомством проводится регулярный мониторинг за исполнением решений и предписаний.